AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Kabaktepe kongrede konuştu

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe kongrede yaptığı konuşmasında, “İstanbul’da bir seferberlik ruhuyla çalışacağız, İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız. İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul’u yeniden kazanacağız” dedi.

Kabaktepe sözlerini “İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah, vira bismillah diyoruz, akıbet tamam inşallah” diyerek tamamladı.

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