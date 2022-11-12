AK Parti İl Başkanı Kabaktepe taksicilerin sorunlarını dinledi

- Reklam -

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) – AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.

Kabaktepe’nin taksicilere yaptığı ziyarete Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı da eşlik etti. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifinde düzenlenen toplantıda kooperatif başkanı Fahrettin Can, sorunları dile getirdi. Şehir içi trafiğinde normal tarife ile taksi esnafının trafik yoğun bölgelere yolcu aldığında zarar ettiğini anlatan Can, bu nedenle trafiğe uyumlu yeni bir taksimetre tarifesinin oluşturulmasının gerekli olduğunu dile getirdi. İstanbul’da yeni taksi plakası verilmesine karşı olmadıklarını belirten Can, “Ne kadar taksi plakası ihale yolu ile devlet vermeli. Başka yöntemlerle taksi plakası verilmesi doğru değildir. Hepsi aldatmacadır. İhale yoluyla taksi plakası verilmesi ile hem devlet kazanacak, hem de millet kazanacak.” dedi.

Kabaktepe ise, “Korsan taksiciliğin bitirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Taksi konusu sadece ulaşım ve taşıma hizmeti değil aslında bir kentin hem kültürüne hem yaşam biçimine hem insani ilişkilerine etki eden bir sektörden bahsediyoruz. İstanbul 7/24 yaşayan bir kent. Bu kentin hiç uyumadan hizmet veren sektörlerinden biri de taksicilerimiz. Bunun farkında olarak hareket etmek lazım. Ulaşım, İstanbul’un en temel sorunlarından bir tanesi. Minibüsümüz, metrolarımız, otobüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Dedik ki bu arkadaşlarımızla birlikte bir masa kuralım. Kentin gelişimini beraber planlayalım. Bunu konuşarak ortak bir yol bulmak lazım. Bu kent bizim” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)