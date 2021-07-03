AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı çalışma kampı

İSTANBUL DHA – AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 81 İl AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Çalışma Kampı İstanbul’da başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen kampın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, kampın sonunda illerine dönenlerin 2023 seçim çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Dağ, “AR-GE olarak bir kere ihtiyacımız olan şu oluyor; seçim dönemi geldiğinde herkes kanaat önderi oluyor. Gerçek kanaat önderini bizim bilmemiz lazım. Bizim bunu bilmemiz o ildeki AR-GE başkanı sayesinde olabilir” diye konuştu.

Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Dağ, “Bir süredir yalan siyaseti yapıyorlar. Yalan üzerine bir siyaset tarzı belirleniyor. Bu acziyetin göstergesi ve bunu görmek lazım. Biz 19 yıldır iktidarız ve iktidar döneminde hangi kriteri alırsak alalım bu ülkeye katbekat hizmetler yaptığımızı, taraflı tarafsız biraz ön yargılarından ayrıldığı zaman, herkes takdir ediyor ve eder. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara belediyeleri kazandıklarında şu anki arkadaşlar, buradan acaba ‘Hizmet yarışı olur mu?’ diye vatandaşımız bir beklenti içine girmişti. Ülkenin her tarafına alt yapısından hastanesine yoluna ve milli savunmasına her şeyine bu anlamda vizyon katmış bir iktidar, buna karşın eğer bu iki belediye bir hizmet ortaya koyabilirse hizmet yarışı olabilir diye ortadaki seçmen bir beklenti içine girdi. 2,5 yıl geçti ve bu süre zarfında ortaya konulan hiçbir şey yok. Ortaya konulan en büyük vizyon temel atma töreni. Yani bu da tarihe geçti. Dolayısıyla bir vizyon ortaya koyamıyorlar ve hizmet noktasında gerçeklik ortaya koyamayanların sarılacağı tek şey yalan. Bunu özellikle 4-5 aydır açık ve net şekilde görüyoruz. Bunu saldırı haline de birileri getirmiş durumda” diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen de “Hakikate hizmet eden bir siyaset yapmak varken, yalana hizmet yapanların ne halde olduklarını görüyoruz. Buna da ‘dur’ demenin vaktidir. Burada AR-GE Eğitim Başkanlığına düşmektedir. Biz yalan konuşmayacağız, bilim felsefesinin ve felsefenin diliyle konuşacağız. Bilimsel veriler üreteceğiz, bu

temelde bizler o temelde siyasal stratejiler üreteceğiz, o stratejiler temelinde bunları hep beraber yapacağız. O stratejiler temelinde uygulama politikaları ve çok verimli modellemeler gerçekleştireceğiz ve partimiz 2023 seçimini kazanacak. Burada en önemli itici güç sizlersiniz. Bunu sizlerden bekliyorum. Bunu Genel Başkanımız, halkımız bizden bekliyor. AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak en üretici ve itici güç biz olurken, 2023 seçimlerinde 2024 seçimlerini de kazanacağız. 2023’te ortaya koyduğumuz başarıyla 2024 seçimleri bir yıl öncesinden bitmiş olacak” dedi.

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