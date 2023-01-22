AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan İsveç’e tepki

- Reklam -

Kenan YEŞİL/ İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “İsveç, PKK sempatizanlarının, terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanımızın bir maketini çok uygunsuz bir şekilde sahnelemelerine müsaade etti. Bir adım daha öteye geçtiler. Dün gerçekten hepimizi üzen, sadece Türkiye’yi değil dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı üzen, rencide eden ve aynı zamanda da duygularını farklı noktalarda düşünmeye sevk eden bir hadise ortaya koyuldu” diyerek tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda, partiye üye olan vatandaşlara rozet takma töreni düzenlendi. ‘Türkiye Yüzyılında Ben de Varım’ üye katılım töreni kapsamında, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığı’nca son 4 yılda yapılan 18 bin üye için sembolik olarak 30 kişiye rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat ve partililer katıldı.

‘SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN ERDOĞAN, BU MİLLETİN GÖNLÜNE GİRMİŞTİR’

Rozet takma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İsveç’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren eylemleri ve Kuran-ı Kerim yakılmasını tepki gösterip, şunları söyledi:

“İsveç’in NATO üyeliği süreci var. İsveç’in bu sürecinde ısrarla bizim ortaya koymuş olduğumuz net tavır, İsveç’in terör örgütlerine bugüne kadar yapmış olduğu desteği tamamen ortadan kaldırmasıydı. Bunu Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şekilde hem kamuoyu ile hem de muhatapları ile paylaştı. Ama İsveç, PKK sempatizanlarının, terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanımızın bir maketini çok uygunsuz bir şekilde sahnelemelerine müsaade etti. Bir adım daha öteye geçtiler. Dün gerçekten hepimizi üzen, sadece Türkiye’yi değil dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı üzen, rencide eden ve aynı zamanda da duygularını farklı noktalarda düşünmeye sevk eden bir hadise ortaya koyuldu. Bugün de Türkiye’deki bütün camilerde sabah namazında hem Kuran hem dua okundu. Yine PKK terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını yere serip üzerinden geçmek suretiyle bir eylem yapmışlar. Siz ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin gönlüne girmiştir, gönlünden çıkmayacaktır. PKK sempatizanları Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilir, onların sevmemesi Recep Tayyip Erdoğan için de bizim için de bir onur kaynağı.” dedi.

HAMZA DAĞ’DAN İKTİSAT KONGRESİ ÇIKIŞI

Yeni bir hikaye sürecinin başında olduklarını aktaran Hamza Dağ, Türkiye Yüzyılı hikayesini gençlere armağan edeceklerini söyledi. 17 Şubat tarihinde yapılacak olan İzmir İktisat Kongresi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını vurgulayan Dağ, İzmir İktisat Kongresi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yüklenerek, “17 Şubat İzmir İktisat Kongresi’nin 100 yılı. Yıl dönümünde bir program gerçekleştireceğiz. CHP her şeyi istismar eder. Başörtüsünü de Mustafa Kemal Atatürk’ü de istismar eder. 100’üncü yıl dönümünü, yeni bir iktisat kongresi olarak 100 yıl önce yapıldığı yerde yapacağız. O binayı hepiniz bilirsiniz. Orada otopark vardı ve yıllardır otopark olarak işletilirdi. İktisat kongresinin yapıldığı binayı CHP’li bir belediye başkanı zamanında yıktı. Onlar yıktı biz şimdi imar ediyor, inşa ediyoruz. İzmir iktisat kongresini Türkiye Yüzyılı’nın, iktisattaki yüzyılını o binada inşa edeceğiz. İşte Recep Tayyip Erdoğan vizyonu bu.” ifadesini kullandı.

‘GABAR’DAN PETROL MÜJDESİ GELİYOR’

Hamza Dağ, “Cudi’de roket sesleri yerine raket sesleri duyuluyorsa, uluslararası sporcular geliyorsa bu terörle mücadelenin başarısıdır. Televizyonlarda Gabar terörle anıldı. Şimdi müjdeler geldi. Gabar’dan petrol müjdesi geliyor. Yerli ve milli doğal gaz mart ayında geliyor. Enerji meselesini çözüme kavuşturuyoruz. Hem doğal gaz ve petrol ile 2023 sonrası farklı bir süreç yaşayacağız” diye konuştu.

‘ALTILI MASA’NIN ADAYINI HERHALDE SEÇİM GÜNÜ PUSULADA GÖRECEĞİZ’

Altılı Masa ile ilgili açıklamalarda da bulunan Dağ, “Altılı Masa’nın adayını herhalde seçim günü pusulada göreceğiz. Adayları olmadığı gibi kavga var. Burada bir güç savaşı var. Artık güç savaşı meydan muharebesi var. Daha iktidar olmadınız, iktidar olma ihtimaliniz yok, bakanlık paylaşıyorsunuz. Kendinize genel müdür, bakan yardımcısı atıyorsunuz. Bu millet, bu ülke bunlara emanet edilmez. Ödemiş’te bir vatandaşımız ‘Çatal kazık yere batmaz, altı kazık hiç batmaz’ demişti” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE 4 YILDA 237 BİN ÜYE KAYDI YAPILDI

İzmir’de üye kayıt çalışmaları kapsamında 4 yılda 237 bin üye kaydını gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 4 yılda tarihi bir rekor kırdıklarını vurguladı. İzmir’de, son bir yılda ise 92 bin 600 üye kaydının yapıldığını aktaran Sürekli, 4 ay sonra yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden rekor oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi için çalışacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından, yeni üyelere rozetleri takıldı (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -