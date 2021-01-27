AK Parti Gaziosmanpaşa 7. olağan ilçe kongresi yapıldı

Burçak BOZKUŞ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bu ülkenin yapıcı bir muhalefete ihtiyacı var. Ama muhalefet böyle bir siyaset dili kullanmıyor, muhalefetin dili bir siyasetsizlik ve devletin kurumlarını itibarsızlaştırma dili” dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve parti üyelerinin katılımıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kompleksi’nde yapıldı. Konuşmalarının ardından AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi’nde oy verme işlemine geçildi. Bu sırada Gaziosmanpaşa ilçe delegesi de olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salona gelerek oy kullandı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, daha sonra salondan ayrıldı. Kongrede tek aday olan Fatih Aydemir, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına seçildi.

“VATAN İÇİN ŞEHADETE YÜRÜYEN ASKERİNE, POLİSİNE, HAKİMİNE ‘MİLİTAN’ DİYEN BİR ANA MUHALEFET PARTİSİ VAR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana milletin refahı ve huzuru için çalıştığını söyledi. Kaya, “Bugün Cumhurbaşkanımıza ‘sözde’ diyen, vatan için şehadete yürüyen askerine, polisine, hakimine ‘militan’ diyen bir ana muhalefet partisi var ve bu ana muhalefet partisi bu ülkenin kurucu partisi olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu ana muhalefet partisi ülkenin bütün kurumları için yıkıcı bir dil kullanıyor. Bunun karşısında bir kadın olarak, bir anne olarak üzülüyorum. Çünkü bu ülkenin yapıcı bir muhalefete ihtiyacı var. Ama muhalefet böyle bir siyaset dili kullanmıyor, muhalefetin dili bir siyasetsizlik ve devletin kurumlarını itibarsızlaştırma dili” ifadelerini kullandı. PKK tarafından kaçırılan çocukları için mücadele veren Diyarbakır annelerinin de her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Kaya, “Bu ülkenin gencecik çocukları, kızları HDP binalarından dağa çıkarılıyor. Anneler evlatlarının geri dönmesi için orada bekliyor. Biz Diyarbakır annelerini görmezden gelenlere inat onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“KILIÇDAROĞLU MİLİTAN ARIYORSA İSTANBUL İL BAŞKANINA BAKSIN”

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ise bazı vali ve kaymakamlara yönelik “militan” ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Şenocak, “Kılıçdaroğlu, asıl militan arıyorsa dağdaki teröriste ‘komutanım’ diyen, sözde Ermeni soykırımını tanıyan, devlete ‘seri katil’ diyen İstanbul İl Başkanına baksın” diye konuştu. Şenocak, “1 milyar liralık deprem bütçesini 350 milyon liraya indirdi. İşte CHP zihniyeti budur. Göreve geldiğinizden beri yaptığınız tek iş AK Parti’nin yaptığı hizmetlerin tabelasını değiştirmek” ifadelerini kullandı.

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