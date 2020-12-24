AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Vakıflara ait taşınmazlara 2021 yılında zam yapılmayacak

EDİRNE,(DHA)- AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlara 2021 yılında zam yapılmayacağını söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve AK Parti İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, 2021 yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlara yapılan zamların geri çekilmesi için

talepte bulunduklarını söyledi. Yeni çıkan karar neticesinde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazları kiralayan esnafa 2021 yılı boyunca zam yapılmayacağını söyleyen İba, “2021 yılı için yaklaşık yüzde 12’lik kira artış kararının çıkmasının ardından, hemen esnafımızı ziyaret ettik. Tek, tek dükkanları gezerek esnaflarımızın her birini uzun uzun dinledik. Esnafımızın ortak çağrısı, 2021 yılı için kira artışı yapılmaması yönündeydi. Koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirler kapsamında, esnafımıza destek olmak için vakıf kiracılarımızın sesine kulak verdik. İlk ziyaretimiz Ankara’da Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a oldu. Vakıf kiracılarımızın durumunu izah ettik. Vakıflar Genel Müdürlüğü’müz hemen çalışmalara başladı. Akabinde il başkanları toplantısında konuyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Esnafımıza 1000 TL hibe yardımı ve kira desteğinin dışında vakıf kiracılarımıza 2021 yılı için kira artışı yapılmaması kararı bizleri çok mutlu etti” dedi.

Tarihi kapalı çarşıların Edirne için büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Belgin İba, “Bu yüzden vakıf kiracılarımız için elimizden geleni yaptık. Edirne’miz için birlik ve beraberlikle uyum içerisinde çalışıyoruz ve sonuç alıyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız” diye konuştu.

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