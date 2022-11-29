Ak Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı 

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Yalın Onat ERGÖR – Emre Can URAN/İSTANBUL,(DHA) – AK Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Ak Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası düzenlenen törene Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski milletvekili Şevki Yılmaz ve Celal Erdoğan’ın yakınları katıldı. Törende Şevki Yılmaz kısa bir konuşmayaptı. Cenaze, kılınan namazın ardından Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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