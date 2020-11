AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanı Dalbudak: Kadına şiddet en büyük acizliktir

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için toplumun el birliği yapması gerekliğini belirterek, “Kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizliktir, cahilliktir” dedi.

AK Parti Denizli Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi. AK Parti İl Başkanlığı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Nurcan Dalbudak, kadına yönelik şiddete karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

‘ŞİDDET BİZİM TURUNCU ÇİZGİMİZDİR’

Dalbudak, AK Parti’nin 18 yıllık iktidarlığı döneminde, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle mücadele ettiğini ve önemli başarılara imza attığını ifade etti. Şiddeti durdurmak için yoğun çaba gösterildiğini vurgulayan Dalbudak, “Maalesef kadına olan fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine ve ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir. O çizgiyi aşanlarla, çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bu mücadele yarın da sürecektir” dedi.

Kadına şiddetin önüne geçilmesi için tüm toplumun el birliği yapması gerektiğini vurgulayan Dalbudak, “Bize göre kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizliktir, cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor, çalışmalarımızı da bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Hür türlü canlıya yönelik şiddetin yeryüzünden silindiği bir dünya umuduyla 5 milyonu aşan üyemizle biz AK Kadınlar bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

