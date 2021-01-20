AK Parti Ataşehir 5.Olağan Kongresi yapıldı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti Ataşehir 5. Olağan İlçe Kongresi bu akşam gerçekleştirildi.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları ve delegeleri katıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya kongrede yaptığı konuşmada, “AK Parti 2001’de kurulduğu günden bu yana her seçimde açık ara farkla birinci parti oldu. AK Parti’nin 18 yılda yaptığı icraatlarını Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların en az 5-10 katı. Bu neyi gösteriyor, bu millet doğrudan yana desteğini eksik etmeyecek. Biz yeter ki çalışalım. Bundan sonraki hedefimiz 83 milyonun her bir ferdine ulaşmak olmalı. Ben inanıyorum ki, kazanamayacağımız tek bir gönül bile yok. Diğer bütün vatandaşlarımıza ulaşmak için bundan sonra gayretimizi o yönde geliştirmemiz gerektiğine, bu konuda da başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah 2023’te İstanbul öyle bir şahlanışa geçecek ki, Türkiye’yi ayağa kaldıracak” dedi.

İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da “Ataşehir’de öyle bir ses vereceğiz ki, sandıkları patlata patlata 2023’te Recep Tayyip Erdoğan’ı en yüksek oyla başkan yapacağız inşallah. 2024’te Ataşehir AK Partili bir belediye olacak inşallah. İstanbul da inşallah sizlerin desteğiyle AK Partili bir belediye başkanıyla yola devam edeceğiz. Biz yeter ki çalışalım, yeter ki gayretli olalım, inanıyoruz” diye konuştu

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