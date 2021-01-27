AK Parti 7. Bağcılar Olağan Kongresi’nde yeni başkan seçildi

İSTANBUL, (DHA) – AK Parti Bağcılar 7. Olağan Kongresi, pandemi önlemleri altında gerçekleştirildi. Az sayıya rağmen heyecanın yüksek olduğu kongrede kullanılan 316 geçerli oyun tamamını alan Rüstem Tüysüz, Bağcılar İlçe Başkanı seçildi.

AK Parti Bağcılar ilçesi 7. Olağan Kongresi, Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlendi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapılan kongrede davetliler alana ateş ölçümleri yapılarak alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye; AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İstanbul’dan ve yurdun çeşitli bölgelerinden belediye başkanları ile ilçedeki delegeler katıldı.

“İNANDIĞIMIZ GİBİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kongrede yaptığı konuşmada Bağcılar’da coşkunun artarak devam ettiğini belirten İl Başkanı Şenocak, “7. Olağan kongremiz hayırlara vesile olsun İnşallah. Bir önceki kongremiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılmış bir kongreydi. Salon ve dışarısı dolup taşmıştı. Bugün salgın sebebiyle sayısal anlamda bir kalabalık yok ama salondaki parıltıdan ve heyecandan o günkü kongreyle bugünkü arasında bir fark olmadığını görüyorum ve bu heyecanımızı da bundan sonra artıracağımızı umut ediyorum. Biz inandığımız gibi olmaya inandığımız gibi yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

“BAĞCILAR BAŞARILARA ALIŞKIN OLAN BİR İLÇEMİZ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Bağcılar başarılara alışkın olan bir ilçemiz. Yerel seçimlerden genel seçimlere kadar bütün seçimlerde başarısını açıkça görüyoruz. Bu da teşkilat yapısının sağlamlığını ortaya koyuyor. 10 yıldır birlikte çalıştığımız bize rehberlik eden İlçe Başkanımız İsmet Öztürk’ün şahsına ve gençlik kollarından kadın kollarına kadar tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de siyasi hayatında da kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleşen seçimde kullanılan 316 geçerli oyun tamamını alan Rüstem Tüysüz, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı seçildi.