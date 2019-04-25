AirPods 3 için geri sayım başladı

Apple, AirPods 2 ile geçtiğimiz haftalarda kullanıcılarının karşısına çıkmış, pek çok yenilikle birlikte şarj kasasının kablosuz şarj olabilme özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi de AirPods 3 için kolları sıvamış durumda.

En erken gelecek yıl başlarında satışa sunulması planlanan AirPods 3’ün en dikkat çeken özelliği ise gürültü önleme teknolojisi olacak. AirPods ile konuşurken kullanıcıların en çok dert ettiği durum gürültü ve bunu önlemek için AirPods 3’te özel bir teknoloji kullanılacak. Böylece kullanıcılar, gürültü sorunundan tamamen kurtulmuş olacak.

Diğer yandan gürültü önleme teknolojisi, bataryaya da ek bir yük anlamına geliyor. Yani şirket bir önlem almazsa AirPods’un batarya ömrünün daha kısa olacağı söylenebilir.

Şirket, söz konusu teknolojiyi geliştirmesiyle birlikte bu soruna da çözüm aramak durumunda kalacak.