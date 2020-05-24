AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın” dedi.

AK Parti Sözcüzü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerine tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında, şunları kaydetti:

“CHP Genel Merkezi’nde ‘Mutfakta biri mi var?’ sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili, aile değerleri başta olmak üzere her şeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti. CHP sözcülerine kaç kere söyledik; Aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine, aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır. Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda, siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz.”