Ana Sayfa Güncel Haberler Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı/ Ek Fotoğraflar
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Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yöresel gıda üreticisi Rukiye Gökmen, meşhur Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi. Gökmen, "Beypazarı, havucu ile Türkiye'de tanınıyor. Biz...
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