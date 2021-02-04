Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı/ Ek Fotoğraflar

Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yöresel gıda üreticisi Rukiye Gökmen, meşhur Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi. Gökmen, "Beypazarı, havucu ile Türkiye'de tanınıyor. Biz...