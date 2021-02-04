Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

Beylikdüzü'nde taksiyle panelvan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsten inen 3 kişi taksiciyi darp etti. Dakikalar süren kavgayı İETT şoförü ayırırken taksicinin tekme ve tokatla darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.