Ailesini kazada kaybetti, eğitmen olup sürücüleri yetiştirmeye başladı

Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)- BOLU’da evlendikten bir gün sonra, anne ve babası ile kız kardeşi ve kayınvalidesini ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada yitiren Recai Çağlar (63), emekli olduktan sonra sürücü kursu eğitmeni oldu. Kazanın ardından iyi eğitim almış sürücüler yetiştirmek için kendisine söz verdiğini belirten Çağlar, şimdilerde sürücüler yetiştiriyor.

Bolu’da, yaşayan Recai Çağlar, 1978 yılında, tanıştığı eşi ile nikâh kıyarak evlendi. Çağlar’ın nikâhı için memleketi Aydın’dan gelen babası, annesi, kız kardeşi ve kayınvalidesi, dönüş yolunda ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailesini kaybettikten sonra iyi eğitim almış sürücüler yetiştirmek için kendine söz veren Çağlar, kamuda birçok sektörde çalıştıktan sonra Sivil Savunma Uzmanlığı görevinden emekli oldu. Çağlar, emekli olduktan iki yıl sonra kendisine verdiği sözü tutmak için sürücü kursunda direksiyon eğitmenliğine başladı. Bolu’da, çalıştığı sürücü kursunda yaklaşık 10 yıldır yüzlerce sürücü adayını trafiğe çıkacak hale getiren Çağlar, kuralcı eğitim modeli ile adaylara en etkili eğitimi vermeyi hedefliyor.

Tüm ailesini yitirdiği trafik kazasını anlatan Recai Çağlar, “Babam, Aydın Söke’de devlet memuruydu. 1978 yılında Bolu’dan bir hanımefendi ile tanıştım. Nikah için ailem Aydın’dan Bolu’ya geldi. Nikah günü sonrası dönüş yolunda annem, babam, kız kardeşim ve kayınvalidem Bergama’da, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı kamyon kazasına karıştılar. O zamanlardaki araçların güvenlik sistemlerinin az oluşu, koltuklardaki başlıkların olmayışı ve emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle hepsi, boyunları kırılarak vefat ettiler” diye konuştu.

‘BİR AİLENİN YOK OLUŞUNUN NEDENLERİ KAFAMDAN HİÇ EKSİK OLMADI’

Ailesinin yok olduğu trafik kazasını unutamadığını belirten Çağlar, “Onlar vefat ettikten sonra Bolu’ya yerleştim. Yıllarca devlet dairelerinde çalıştım. Diyanette murakıplık, bankacılık, Milli Eğitim’de şeflik ve daha sonra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı yapmaya başladım. Ancak kafamdan, bir ailenin yok oluşu ve bunun nedenleri hiç eksik olmadı. Annem astım hastasıydı, toplu taşımada seyahat edemiyordu, bu yüzden babam 45 yaşından sonra ehliyet almak zorunda kaldı. Acemi bir şofördü. Kaza anını bilmiyoruz ama belki de acemi olduğu için orada kurtulacak bir refleks gösteremedi” şeklinde konuştu.

‘ADAYLAR BAZEN ÇOK BUNALIYORLAR’

Sürücü adaylarına karşı sert ve kuralcı bir tutum sergilediğini de sözlerine ekleyen Recai Çağlar, “Dedim ki; ‘ben emekli olunca bu işi yapacağım’ Sürücü kursları açıldı. Emekli olduktan 2 yıl sonra sürücü kurslarında çalışmaya başladım. Adaylar, bazen benden çok bunalıyorlar. Eğitimlerinde hiç eksiklik ve aksaklık kalmaması için sağlığımı kaybetme pahasına da olsa, dolu dolu ders yapmaya çalışıyorum. Adaylarım bazen üzülüyor ancak sivil savunma dersleri verdiğim için yüksek sesle konuşmaya alışkınım. Baştan uyarıyorum; ‘beni yanlış anlamayın, sizi azarlıyorum sanmayın’ diye. Adaylarım benden memnunlar. İlk 3-4 gün sabrederlerse, eğitim başarılı bir şekilde devam ediyor” dedi.

‘KADIN ADAYLARIM DAHA DİKKATLİ’

Recai Çağlar, direksiyon eğitimi verdiği adaylar arasında en çok gençlerde zorlandığını belirterek, “Kendilerine her ne kadar pedagojik bir yaklaşım sağlasak da iletişim farkı oluyor. Ancak en çok zorlandığım aday; araç kullanmayı bilip de gelen aday. Onların edindiği alışkanlıkları düzeltmemiz çok zor oluyor. Kadın adaylarım daha dikkatli oluyor. Onlarda rahat oluyorum” ifadelerine yer verdi.

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