Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru: Ağabeyim sözünde durmadı (2)

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dün, polis memuru Adem Ergüner tarafından öldürülen annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından alınan cenazeler, Orhangazi ilçesinde bulunan Gazi Orhanbey Camisi’ne getirildi. Cenazeler, ikindi namazının ardından, gözyaşları arasında Orhangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-

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