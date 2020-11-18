Ailesi, SMA hastası 7 aylık Amine için yardım bekliyor

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde yaşayan Beyazdurna çiftinin 7 aylık kızı Amine Sultan’a, doğduktan 3 ay sonra Adana Şehir Hastanesi’nde ‘spinal musküler atrofi’ (SMA) teşhisi kondu. Aile, minik kızlarının yaşayabilmesi için gerekli olan ve sadece Amerika’da yapılan 2,1 milyon euroluk tek dozluk gen tedavisi uygulanması için “Amine Sultan’a Umut Ol” isimli kampanya başlattı.

3 çocuk sahibi ev kadını Elif ve eşi inşaat işçisi İdris Beyazdurna, doğumundan sonra Amine Sultan’ı hareketlerinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı önce Osmaniye’de özel bir hastaneye oradan da Adana Şehir Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan genetik tahlil sonucunda Amine Sultan’a bir kas hastalığı olan “SMA Tip 1” teşhisi kondu. Doktorlar, Amine Sultan’a bir ilaç tedavisine başlatacaklarını fakat bu ilacın hastalığı iyileştirmediğini, yalnızca yavaşlattığını ve çok iyi bakılırsa küçük Amine’nin ancak 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Ardından, Balcalı Hastanesi’nde ilk doz ilaç verildi. Toplamda iki doz ilaç tedavisi görecek olan Amine Sultan’nın tamamen iyileşmesi için ailenin tek umudu ise sadece Amerika’da yapılan ve ücreti 2,1 milyon Euro olan tek dozluk gen tedavisi oldu. Aile, kızları için ‘Amine Sultan’a Umut Ol’ ismiyle yardım kampanyası başlattı. Gün geçtikçe kızının hayatta kalma şansının azaldığını söyleyen anne ve baba, yardım çağrısının duyulmasını istediklerini söyledi.

‘ÇOCUĞUM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLÜME DOĞRU GİDİYOR’

Amine Sultan’nın en ölümcül olan SMA Tip 1 hastası olduğunu anlatan baba İdris Beyazdurna, “Durumu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Düziçi Kaymakamlığımız ve hayırseverlerin sayesinde cihaz alındı. Artık cihazlara bağlı yaşıyor. İlaca ve gen tedavisine ihtiyacımız var. Gen tedavisi 2,1 milyon euro. Cihazlar olmazsa nefes alamıyor. Gece yatarken ayrı, kalkarken ayrı cihaz kullanıyoruz. Amerika’da ki Zolgensma adlı ilaca ihtiyacımız var. Kızımın kahramanı sizler olun. Bu ilacı alamazsak kızım gözlerimin önünde ölüme gidiyor. Osmaniye halkımızdan ve herkesten bağış yapmalarını bekliyoruz” dedi.

‘YALVARIYORUM, YARDIM EDİN’

Amine Sultan için tüm vatandaşlardan yardım isteyen anne Elif Beyazdurna ise, şöyle konuştu: “Yavrumun ölmesini istemiyorum, çok zor durumdayız. Benim bu parayı bir şekilde toplamam gerekiyor yoksa yavrum ölecek. Tüm hayırseverlerden ve devletimizden yardım bekliyorum.”

FOTOĞRAFLI