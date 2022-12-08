Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruluyor

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakanlığımızın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak, akademik yayınlar ve sosyal politika önerileri geliştirmek üzere bir enstitü kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada; ülke genelinde aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde pek çok sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. Sosyal refahın artırılmasında araştırma, geliştirme ve müdahale programlarının önemli katkılar sunduğunu kaydeden Yanık, “Bakanlığımızın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu kapsamda veri üretme, araştırma ve politika geliştirme faaliyetlerinin ihtisaslaşmış tek bir merkez üzerinden yürütülmesi için bir enstitü kurmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

‘ENSTİTÜMÜZÜN ÇOK YÖNLÜ İŞLEVLERİ OLACAK’

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Enstitünün temel başlıklarının aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler ile sosyal yardım politikaları olacağını vurgulayan Yanık, bu başlıklarda hem sosyal politika üretmek hem de üretilen politikaları sosyal hizmete dönüştürmek için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Bu enstitüyle sosyal hizmet faaliyetleri alanında veriye dayalı bilimsel araştırmalar yapılması, proje ve hizmetlerin etkinliğinin analiz edilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesini planladıklarını belirten Yanık, “Ayrıca akademik yayınlar yapmak ve sosyal politika önerileri geliştirmeye yönelik çalışmaları da yürütmeyi amaçlıyoruz. Bakanlık personelimizin mesleki becerilerini artırmak ve ihtisaslaşmalarını sağlamak için de enstitüde eğitim programları geliştireceğiz. Enstitümüzün bir akademi görevi yürütmekle beraber sahanın ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak, veri üretmek, yeni hizmet modelleri geliştirmek ve eğitim programları düzenlemek gibi çok yönlü işlevleri de olacak” dedi.