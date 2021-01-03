Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara’da

İçişleri Bakanlığı, ‘Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu’nun güncellendiğini ve pilot uygulamanın yarın Ankara’da başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu doğrultuda ‘Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu’ da güncellendi. Güncellenen yeni formlarda yer alan 22 soru ile 6284 sayılı kanun kapsamındaki işlenen suçlar detaylı ele alınacak. Böylelikle ortaya çıkan sonuçlarla risk analizleri daha etkin yapılabilecek. Pilot uygulama 4 Ocak’ta Ankara’da başlayacak ve bu ay sonu ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENEREK HAZIRLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan yeni form öncesinde dünyadaki örnekler titizlikle incelendi. Paydaş tüm kurum ve kuruluşlar ile kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alındı. Mağdurların değerlendirmelerine göre forma son şeklini vermek üzere halen kadın sığınma evlerinde kalan kadınların formu cevaplandırmaları sağlandı. Hazırlanan yeni form; risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için işin asıl uygulayıcılarına anket şeklinde puanlama, memnuniyet ve hassasiyet durumunu ölçmek için gönderildi.

ŞİDDET TANIMLARI DETAYLADIRILDI

Şu an uygulanan formda bir madde de ve ‘evet/hayır’ şeklinde geçen fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet, yeni formda 4 ayrı soru haline getirildi. Yeni formda; şiddet tanımları ayrı ayrı vurgulanarak detaylandırıldı, şiddetten etkilenen diğer aile bireyleri soruldu ve şiddetin sıklığı detaylandırıldı, ısrarlı takip ve musallat olma durumu yer ve zaman verilerek ele alındı, ilk defa ve önemli yeniliklerden biri olarak; şiddetin uygulandığı mekanın durumu ve mağdurun o andaki halinin tespitine çalışıldı. Bununla birlikte risk artırıcı durumlar mağdur ve fail açısından detaylı ele alındı; boşanma aşaması, töre ve namus cinayetinin geçmişi incelendi, silah durumu ve silaha kolay erişim durumu ele alındı, çocukların şiddetten ne kadar etkilendiği analiz edildi, koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile etkinliği vurgulandı.

TEDBİR KARARI VERİLMESİNDE ETKİNLİĞİ ARTIRACAK

Kolluk, mülki amir ve hakimin, mağduru koruyucu tedbir kararları vermesindeki etkinliğini artıracak, barınma yeri sağlama ve koruma altına almadaki tereddütleri giderecek. Kolluk ve hakimin faile yönelik önleyici kararlar almasındaki karar alma etkinliği artıracak. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) mağdura yönelik vaka bazlı çalışmalarına kolaylık sağlayacak. Faille ilgili risk durumlarına eğilimine yönelik çalışmalara sevk edilecek. Formdaki detaylar devletin diğer kurumlarının da kadına yönelik şiddet konusunda çözüme yönelik yardımlarını arttıracak. Cinsel suç mağdurlarına destek sağlanmasına yönelik adımlar daha da güçlü atılacak. Formlar doldurulurken cinsel suç mağduru 18 yaş altı çocukların ifadelerinin, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)/Adli Görüşme Odası (AGO) görevlileri ile irtibat kurularak alınması sağlanacak. Cinsel suç mağduru 18 yaş üstünde ise ifadesi, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Adli Görüşme Odasında (AGO) alınacak, mümkün olmaması halinde kolluktaki işlemleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSHİM)/ŞÖNİM/Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) görevlileri ile irtibat kurularak, kadın meslek elemanının refakat etmesi sağlanacak.