Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da aile içi şiddeti önlemek için kurulan Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde çocuk oyun alanı oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İlkadim Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, şiddetle mücadeleye devam ediyor. Şiddet olaylarından çocukların daha kötü etkilenmemesi için çalışma başlatan ekipler, büro içine oyun alanı kurdu. Böylelikle çocuklar, şiddet mağduru annelerin işlemleri devam ederken, oyun alanında oynuyor

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Mağduriyete uğramış kadınların yanlarında büromuza gelerek şiddete tanık olmuş çocukların ifade esnasında da yaşanan olayı tekrar dinleyerek mağdur olmamasını istiyoruz. Bu sebeple bu oyun alanı oluşturuldu” denildi.

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