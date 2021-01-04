Aile hekiminden koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşları için şiir

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Seferihisar ilçesinde yaşayan aile hekimi Dr. İsmail ucu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşı Dr. Soner Oğuz ve tüm sağlık çalışanları için ‘Maskeli Balo’ adında duygu yüklü bir şiir yazdı. Bazı insanların virüse hala inanmadığını dile getiren Oğuz, “Biz görevimizi yapalım sağlıkçılar olarak, 24 saat durmadan, yemeden, yorulmadan çalışalım. Ama toplum da üstüne düşeni yapsın” dedi.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çalıştıktan sonra İzmir Seferihisar 2 No’lu Sığacık Reşat Sergin Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. İsmail Sucu (53), pandemi döneminde hayatını kaybeden meslektaşları için kaleme aldığı duygu dolu dizelerle yüreklere dokundu. Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşamını yitiren aile hekimi Dr. Soner Oğuz’un (48) hem meslektaşı hem de arkadaşı olduğunu anlatan Dr. Sucu, son kaybın kendisinde derin bir üzüntüye neden olduğunu söyleyerek koronavirüsle mücadeledeki ciddiyetin henüz farkına varılmamasından yakındı. Virüsle mücadeleyi, topyekun yürütülmesi gereken bir savaş olarak tanımlayan Sucu, 27 yıllık bir hekim olarak farkındalık yaratmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI YANLIZ BIRAKILDI’

Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde yorgun olduğunu ve yalnız bırakıldığını savunan Dr. İsmail Sucu, “Herkes üzerine düşeni yapsa bu pandemiyi yeneriz. Bu dönemde sevdiklerimizin ölüm haberini duyunca aşırı derecede duygusallaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir meslektaşım ve arkadaşım Soner Oğuz’un vefat haberini aldık. 48 yaşında gencecik biriydi. Yaşayacağı çok şeyi olan, yapması gereken çok şeyi olan birini Covid nedeniyle kaybettik. Çok üzüldüm. Uzun zamandır da görüşememiştim. Oturdum birkaç şey kaleme aldım. Sonra bunu fon müziğiyle okuyup sosyal medyada yayınladım. Herkes paylaştı çok beğeni aldı. Gönül yayılmasını istiyor. İnsanların kulağına gitsin istiyorum” dedi. Sağlık sisteminin yalnızca hastalanma durumunda sağlık merkezlerine başvurup çalışanlardan yardım alarak kullanılmaması gerektiğini dile getiren İsmail Sucu, tüm dünyada hızla yayılan pandeminin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu bir savaş. Topyekün yapılması gereken bir savaş. Birileri çalışacak birileri de böyle bir şey yok gibi hayatına devam etmemeli. Tüm dünyada bir pandemiyle mücadele var. Biz görevimizi yapıyoruz. Toplum sağlığından öte kendi sağlığımızı korumak için bu virüsle savaşıyoruz. Ama bu dönemde maskesiz gezenleri görmek mümkün. Hükümet bir karar veriyor ve ‘İşi olmayanlar sokağa çıkmasın’ diyor. Siz asker uğurlama töreni yapıyorsunuz. Olayın ciddiyetinin farkına ne yazık ki henüz varılmadı.”

‘MAKYAJI BOZULUR DİYE MASKE TAKMIYORLAR’

Her bir kaybın aşırı derecede kendisini üzdüğünü anlatan İsmail Sucu, sağlık çalışanları olarak üzerlerini düşeni yapmaya her zaman gayret ettiklerini vurguladı. Tedbirler konusundaki eksiklere dikkat çeken Dr. Sucu, “Yakınlarımızı kaybettikçe biraz virüse biraz da toplumun vurdumduymazlığına kızıyoruz. Biz görevimizi yapalım sağlıkçılar olarak, 24 saat durmadan, yemeden, yorulmadan çalışalım. Ama toplum da üstüne düşeni yapsın. Halkımız olayın ciddiyetini anlamak konusunda eksik kalıyor. Ne yazık ki içimizde bazı insanlar hala virüse inanmıyor. Onlara gülüp geçiyorum. Maske niye takmıyorsunuz dediğimizde ‘Makyajım bozuluyor’ diyen bir grup var. Evden işiniz olmadıkça çıkmayın, kendinizi kalenizde koruyun, dediğimiz zaman ‘Ne yapayım, evde canım sıkılıyor o nedenle çıktım’ diyenler var. Kovid-19’dan ölen birinin ailesi komple karantinadayken başsağlığına ziyarete gidenler var. Bu cahillikten mi vurdumduymazlıktan mı kaynaklanıyor çok emin değilim. Oysa maske, mesafe, temizlik kurallarına uyduktan sonra bu hastalıktan uzak durmak çok kolay” diye konuştu.

Dünyadaki sağlık çalışanlarının da bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybettiğini anlatan Dr. İsmail Sucu, Türkiye’deki rakamların kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Bir hekim, hemşire ya da sağlık memurunun kolay yetişmediğinin altını çizen Sucu, “Bu kadar kolay kaybetmemeliyiz. Defalarca duyduk kaybettiklerimizi. Ama hiçbiri en sonuncusu kadar beni yakmadı. Onun ölüm haberini duyunca ben şok oldum. Daha 48 yaşındaydı. Çok gençti. Soner Oğuz. Duygusallığımı, sitemimi, kaybetmişliğin getirdiği boşluğu kelimelere yansıtmak istedim. Maskeli balo adını verdiğim bir şiir yazdım” diye konuştu. Sucu, şiirindeki bazı dizeleri şu şekilde sıraladı:

“Bir kez daha öldürdünüz bu gece beni / Ellerim süt kokuyordu daha bebeğime hasretimden / Umutlarım direniyordu aç diyordu vazgeçme nefesinden / Gözlerimdeki yaşa bakmayın Korkudan değil o ölümden / Bitmeyen hayallerim vardı benim / Yarınıma ertelediğim dünümden / Bir kez daha öldürdünüz / Bir kez daha bu gece beni.”

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