Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 200 yıllık Aigai Antik Kenti’nde, çarşı merkezi olarak bilinen ‘Agora’ binasındaki dükkanların gün yüzüne çıkabilmesi için 2019 kazı sezonunda sponsor desteği aranıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü işbirliğinde, Tarihi Aigai Antik Kenti’nde yürütülen 2018 yılı arkeolojik kazı çalışmaları sona erdi. Kentin yerleştiği tepenin yamacında bulunan Agora’nın 3 katlı, önlü- arkalı 4 odaya sahip olduğu belirtildi. MCBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aiagi Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve kazı ekibi, antik kentteki Agora binasında bu yıl yaptıkları çalışmaları gelecek sezon da sürdürmek istiyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın verdiği desteğin yanı sıra sponsor arayışı içerisine de girildiği kaydedildi.

‘AGORA ÖZEL BİR ÖRGÜ TEKNİĞİ İLE İNŞA EDİLMİŞ VE 15 METRE YÜKSEKLİĞİNDE’

Ana hedeflerinden birinin Agora binasındaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yapmak olduğunu belirten Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Bina 2200 yaşında. Bu yaşta olmasına rağmen, korunma durumu gayet iyi. Binanın bir özelliği daha var. Duvarlarda çok özel bir yapım tekniği var. Yani burada herhangi bir bağlayıcı harç, kurşun ya da demir kenet kullanılmamış. Özel bir örgü tekniğiyle örülmüş ve 15 metre yüksekliğinde bir bina ortaya çıkarılmış. Bizim buradaki izin çalışmalarımız tabii ki Kültür Bakanlığı’nca veriliyor. Kültür Bakanlığı’nın destekleri de söz konusu. Bununla birlikte burada yapılacak çalışma oldukça maliyetli bir çalışma olacak. Bu açıdan ciddi anlamda bir sponsor arayışı içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.