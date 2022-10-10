AHTAPOT GÖRMEYEN ÇOCUK KALMASIN

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Keçiören Belediyesi, 8 Ekim Dünya Ahtapot Günü dolayısıyla “ahtapot görmeyen çocuk kalmasın” sloganıyla kreş öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında hayatında hiç ahtapot görmeyen minik çocuklar akvaryuma götürülerek özellikle Ege ve Marmara denizinde yaşayan Octopus türü ahtapotu canlı canlı görme fırsatı buldu.

Deniz Dünyası’nın en çok ilgi gören canlılarından biri olan ahtapota, en sevdiği yiyeceklerden biri olan karides verildi. Çekingen tavrıyla akvaryumdaki taşların arasına gizlenen sevimli ahtapot ise karidesi görünce kendini göstermeye başladı. Çocukların meraklı ve heyecanlı bakışları arasında besinini alan ahtapot kendini kamufle etmek için tekrar akvaryumdaki taşların arasına gizlendi.

Ahtapotu sadece çizgi filmlerde gördüklerini dile getiren miniklerden kimileri ahtapotu büyük kimileri ise küçük buldu. Ancak bir gerçek var ki o da hayatlarında ilk kez canlı bir ahtapotla tanışmış olmaları…

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Minik öğrenciler haftanın yedi günü açık olan, 150 türde 4 binden fazla deniz ve su canlısının bulunduğu Deniz Dünyası’ndaki diğer su altı canlılarını da heyecan dolu bakışlarla izlediler.

Hiç ahtapot görmeyen ama merak edenler bu hafta sonunu giriş ücreti alınmayan Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası’nı ziyaret ederek geçirebilirler.​