Ahşap fıçı ustası, 70 yıldır dede mesleğini sürdürüyor

Osmaniye’de ahşap fıçı ustası Ruhi Özat (79), çocuk yaşlarda başladığı dedesinin mesleğini 70 yıldır sürdürüyor.

Alibeyli Mahallesi Kadir Çavuş Sokak’ta açtığı dükkanda, şalgam fıçısı, bal teknesi, oklava, yayık ve ekmek tahtası gibi araç gereçleri oğlu Metin Özat (47) ile birlikte üreten Ruhi Özat, dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan mesleğinde ağacı işleyerek kazanç sağlıyor. Evli ve 4 çocuk babası Özat, “Bu meslek dedemden gelme. Dedemden babama, babamdan da ben devam ettiriyorum. Yaşım 80’e dayandı ama bende mesleğimi oğluma bırakacağım artık. Buradaki ürünlerimizi dut, çam ve meşe ağacından yapıyoruz. Yayıklarımız ve yoğurt kaplarımız çam ağacından olur, sirke türü ise meşe ağacından yapmaktayız. Şalgam fıçılarımızı ise dut ağacından yapıyoruz” dedi.

EN ÇOK SİPARİŞ ADANA’DAN

Sipariş üzerine Türkiye’nin her tarafına ağaçtan yaptığı araç gereçlerden gönderdiğini kaydeden Ruhi Özat, en çok talebin de Adana’daki şalgam üreticilerinden geldiğini belirtip, “Makineyi çalıştırırken sağa sola bakmayacaksın, daima bıçağa bakacaksın. Bakmazsan parmakların gider. Meslek zor ama buna şükür. Yeri gelir az, yeri gelir çok kazancı olur. Ürettiğimiz şalgam fıçılarını en çok Adana’daki esnaflarımıza veriyoruz. Bunun yanı sıra Mersin, İzmir gibi birçok şehirdeki şalgam firmalarına göndermekteyiz. Zeytinyağı ve sirke üretimi yapımının gerçekleştiği firmalarımıza gönderiyoruz. İnsanların istediği şekilde üretim yaparak yolluyoruz” diye konuştu.

‘İŞÇİ BULAMIYORUZ’

Baba mesleğini devam ettiren Metin Özat ise mesleğin Selanik’ten gelme olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu meslek Selanik’ten gelme, biz göçmeniz. Sıra konaklar dediğimiz yerde, büyük dedem bu mesleği kayınbabasından öğreniyor. Babam da 9-10 yaşlarında 1950’lerde dükkanda çalışmaya başlıyor. Bu dükkan 1918’lerde açılma. Babamın büyümesiyle dedem dükkanı babama devrediyor. Arkasından da ben babamla beraber çalışıyorum ve babam mesleği bana devretti. Bu fıçıcılık mesleği ölmeyecek bir meslek. Ama şu anda bir tane çalıştıracak işçi bulamıyoruz. İŞKUR’a da başvurduk oradan da bulamadık. Gençlere söylüyorum, her şey memurluk değil biraz da esnaflık diyorum.”

‘BU MESLEKTE TEK KALDIM’

Ahşap ürünler üreten Türkiye’de sayılı kişilerin olduğunu ifade eden Metin Özat, şunları kaydetti:

“Sadece şalgam fıçısını üreten Türkiye’de bir tek ben kaldım. Bu mesleğe öncelik ve öncülük versinler. Fıçıcılık mesleğini yayalım. Bu meslek ölmez, şalgam biterse ancak bu meslekte biter. Ağaç fıçıları sağlık açısından çok faydalı olduğu için çok tercih ediliyor. Eskiden insanlar 105-110 yaşına kadar yaşarmış. Plastik çıktı, insan yaşamı ortalama 60-65’e düştü. Çünkü plastik kansorejen. Ahşap yoğurt kaplarımız var, bir yoğurt tutuyor çok güzel rehası oluyor. Bir plastikteki şalgamı için, bir de ağaç fıçıda yapılan şalgamı için, aradaki farkı çok fazla olduğunu göreceksiniz. Ahşap daha kaliteli olmasını sağlar.”