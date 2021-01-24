Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece Kızılseki Mahallesi’nde çıktı. Mustafa Arıkmert’e ait ahşap evden birden dumanlar yükselmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale edip söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sırasında Mustafa Arıkmert’in kızının evinde olduğu ve yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

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