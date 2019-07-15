Ahmet Özal oradaydı…

Ülkenin önemli figürlerinden Ahmet Özal’ın Orhan Uğuroğlu hatırına SONSÖZ’de yazmaya başlaması bana 87’de duyduğum İLKSÖZ’lerini anımsattı. Hayatımın kırılma, daha fazla üretkene devrilme noktasında babasını temsilen Ahmet Özal vardı.





Anlatayım…Turgut bey toplumsal devrimini başlatırken Ülkenin çarklarını köhneleşmiş, hantallaşmış bürokrasinin tıkadığını doğru tespit etmiş ve önce bunu aşmak gerektiği ayırdına varmıştı. Elinde yeni nesil kadrosu olmadığından oğlu Ahmet Özal’ın Amerika’da okuyan arkadaşlarından devşirdiği PRENSLER ile yola koyuldu. Devletin önemli atar damarlarına konuşlandırdığı prenslerinin elini, özel sektörden sahada iş yapacak adamlar bulmaları için “Birader Kararnamesi”yle, güçlendirdi. Böylece 657 Sayılı Devlet Memuru olma şartları bypass edilerek, hiç Devlet memuru olmamış biri dahi liyakatine göre “1’in 1’nden”direk KİT Genel Müdürü dahi olabiliyordu.

Aklı hırsını yendi…

Kurulma aşamasın da ki Emlak Bankası başına getirilmiş prens Bülent Şemiler ile MESA firması Mimari Koordinatörü olan bendeniz ilk sıcak teması Ataköy Projesi 7,8,9 Mahalle sunumunda yaşadım. Hararetle anlatmaya başladığım sırada yerdeki maketler üzerinde tepinmeye başlayan Genel Müdür “Demirperde silolarına benzer kutu gibi binaları yaptırmam” diye haykırarak çıkıp gitti. Sende mi mimar oldun gibilerden baktığımı fark ettiğinden olsa gerek, bana da “Bana bak pehlivan seninle güreşiriz” tehdidi savurdu. Altında kalmadan “Hiç tavsiye etmem” dedim ve film koptu. Yıllardır bir Emlak Kredi geleneği yaratmış Mesa, Kutlutaş ve Sutek firmalarının temsilcileri bizler, tarifsiz kederlere bürünerek, kuyruğumuzu kısıp, şantiyeleri toplayıp… Ankara’ya döndük.

İstanbul’da bir Pazar günü

Genel Müdür çağırınca icabet olmaz. Hiç unutmam…Bir Pazar sabahı Anadolu ve Emlak Kredi Bankası’ının birleştirilmesiyle kuruluş halinde ki henüz tabelası bile olmayan Banka’nın, Maslak’ta ki binasının 10.katta ki odasına girdim. T_shirt bluejean’li, casual giyimli üç adam relaks oturuyorlar. Bülent beyi tanıyorum ama diğerlerini ilk defa görüyorum. Sonradan yakın çalıştığım Cüneyt Ülsever ve hiç konuşmadan garantör konumda oturan Ahmet Özal. Şemiler hiç atışmamışız gibi, “Emlak Kredi’ci yumurta topuklu bürokratlardan kurtulup çağdaş toplu konut yapacaklarını, bunun için özel sektörden yetkin insanları uygulama başına getirmek istediklerini” söyledi. Amerikan usulü iş teklif etti sizin anlayacağınız. Sonra mı ne oldu? Hiç tevazuu göstermeden söyleyeyim;

“TOPLU KONUTUN ALTIN ÇAĞI BAŞLADI”.

2016 da bu sütunlarda yazdıklarımdan derlemeyle açayım bundan sonra olanları; Emlak ve Eytam Bankası olarak başlayıp, ağzında yuvasını taşıyan leylek amblemli Emlak Kredi Bankasıyla devam eden sürecin 1988’deki kırılma noktasında Ahmet Özal oradaydı. Turgut Özal’ın prenslerinin özel sektörden transfer prens yaverleri olarak tıpkı paranın convertiblesi. vb gibi devrimsel iyileştirmelerden biriyle, toplu konut yapımının yeniden yapılanmasıyla, görevlendirildim. Zamanla yarışan rüya takım derakap Anadolu ve Emlak Kredi Bankalarını İstanbul’da birleştirerek yepyeni logosuyla EMLAK BANKASI’nı kurduk. ”Tanrım beni baştan yarat” operasyonuydu bu. Geleneksel kalıbın kırılmasıyla sağlanan uygulama kolaylıklarıyla 3.5 yılda 18 değişik yerleşkede 180,000 konut hacimli projelere eş zamanlı girildi. Şimdi her biri birer kasaba büyüklüğünde ki Anatepe/ Ataşehir, Ataköy, İzmir Denizbostanlı/ Mavişehir gibi yerleşkelerin yanı sıra UYDUKENT kavramının ansiklopedik karşılığı Bahçeşehir, Konutkent, Sinanoba, Mimaroba, Elvankent, Gaziemir,Mutlukent,Bilkent vb. konut inşaatları pıtırak gibi topraktan fışkırdılar. “Arsa+İnşaat+Finansman karşılığı hasılat paylaşımı” ve benzeri modellerle projeden yapılan satışın hasılatı inşaata aktarılarak konut hacmi ve de inşaat kalitesi arttırıldı.

Bu hızı sağlayacak, büyük depremden alnının akıyla çıkmış TUNEL KALIP teknolojisi eş zamanlı ilk ve yoğun kullanıma bu projelerde başladı. Söz konusu projelerin müellif mimarı ve inşaa ettiren ita amiri olarak onur duyma gururlanma kredisi yanıma kar kaldı. Ülkede hiçbir inşaat adamına nasip olmayan bu büyük “ilk ve en iyileri yapma” başarısını gururunu taşır “BEN ORDAYDIM” duygusuyla koltuklarım iftiharla kabarırken AHMET Özal’ında toplu konut devriminin başlatıcısı olduğunun altını çizmeden geçemem. Hasan Tahsin gibi ilk kurşunu sıkandır. İstediğiniz kadar “Babamı şu öldürdü…”muhabbetiyle dalganızı geçin. BOŞ ADAM DEĞİLDİR AHMET ÖZAL.