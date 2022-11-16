Ahmet Nur Çebi, Ankara’dan gelen şehit aileleriyle buluştu

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“Beşiktaş sıcak bir yuvadır”

İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara’dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla Vodafone Park’ta bir araya geldi.

Buluşmada, Beşiktaş Kulübü TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da yer aldı. Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, “Beşiktaş sıcak bir yuvadır. Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız” dedi.

Vodafone Park’ta; saha, tribünler ile soyunma odasını gezen şehit aileleriyle ilgilenen Ahmet Nur Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye ederek imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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(FOTOĞRAFLI)