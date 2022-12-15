Ahmet Aslan Ankara ve Konya’da sahne alacak

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Halk türkülerine getirdiği yenilikçi yorumla dinleyicilerin beğenisini kazanan Ahmet Aslan, Ankara ve Konya’daki hayranlarıyla buluşacak.

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla harmanladığı tarzıyla dünya müziği türünün en özgün müzisyenleri arasında yer alan Ahmet Aslan, birbirinden güzel şarkılarıyla 17 Aralık Cumartesi günü Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Salonu’nda, 18 Aralık Pazar günüyse Konya Esnaf Odaları Birliği Tiyatro Salonu’nda dinleyicileriyle buluşacak. Konserlerin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.



Aslen Dersimli olan Ahmet Aslan, 2003 yılında çıkardığı “Va u Waxt (Rüzgâr ve Zaman)” adlı ilk albümüyle dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 2008 yılında “Veyve Milaketu (Meleklerin Dansı)” albümünü yayınlayan Aslan, halk türkülerine getirdiği kendine özgü tarzla Anadolu topraklarının kültürel çeşitliliğini dile getirdi. Gitar, bağlama, tambur ve ud gibi birçok enstrümanı çalan Aslan, klasik gitar ve bağlamayı bir arada kullandığı Di-Tar adlı bir enstrüman icat ederek müzik tarihine de adını yazdırdı.

Aslan, 2015 yılında yayınladığı “Na-Mükemmel (Imperfect)” adlı albümünde yeni enstrümanın getirdiği özgün tarz ile eserlerini dinleyicileriyle paylaştı. Bu albümüyle büyük yankı uyandıran Aslan, bu süreçle beraber hem farklı tarzdaki önemli müzik insanları hem de solo performanslar gerçekleştirdi. Son olarak 2019 yılında çıkardığı “Dornağe Budelay (Budala Aurası)” isimli albümünün ardından halk ezgilerini kendine has deneysel tarzıyla yorumlamaya devam ediyor.

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