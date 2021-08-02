Ahmet Ağaoğlu: Yaşasın Trabzonspor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 54’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Ahmet Ağaoğlu, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Şanlı Trabzonsporumuz 54 yaşında. Ama asırlara dayanan medeniyet ve futbol kültürüyle birlikte 54 artı yüzler yaşında. O asırlara dayalı medeniyetin kurduğu İdmanocağı, İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor, Bordo-Mavi renklerimizin çatısı altında birleşerek 2 Ağustos 1967’de Trabzonsporumuzu var etti! Ülkemizin futbol literatüründe büyük bir değişime ve dönüşüme yol açan bu birleşmenin ardından Trabzonsporumuz kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve başarılarla tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırdı, ‘Devrimin Takımı’ unvanına sahip oldu! Tabi ki büyük olmak sadece kupalarla, madalyalarla veya kazanılan başarılarla ölçülemezdi. Büyük olmak aynı zamanda ‘ağabey’ olmak ve yol göstermekti. Büyük olmak cesaret vermek demekti. Bu anlamda kulübümüz; her adımında, kazandığı her başarıda, kaydettiği her gelişimde ve dönüşümde ayrıca karşılaştığı her zorlukta örnek oldu!” dedi.

“TRABZONSPORUMUZA SAHİP ÇIKMA VE SARILMA ZAMANI”

Trabzonspor’un ülke futbolunun temel direği, yüz akı ve mihenk taşı olduğunu da kaydeden Ağaoğlu, “Türk futboluna sayısız futbolcu, teknik direktör ve spor insanı kazandıran Trabzonspor, dün olduğu gibi bugün de aynı hüviyetini devam ettirmektedir. Bizler, tarihimizden aldığımız ilhamla bu şanlı kulübü yönetmenin şerefini ve onurunu taşıyoruz. Bizler dünü yaşayarak yarınlara yatırım yapıyoruz. Kulübümüzün paylaştığı kuruluş yıl dönümü videosunda da ifade edildiği gibi; Zaman, asırların bu berrak, bu temiz rüyasını geleceğe taşımanın zamanıdır. Hepimiz anımsatalım tarihimize yön verenleri; tarihimize yön vereceklerden biri olmak ve tarihine yön verecekleri yetiştirmek için. Çünkü biz bildiğimizde, hepimiz sahip çıktığında şanlı tarihimiz geleceğe el verir. İşte bu duygudan hareketle şimdi daha da güçlü bir şekilde Trabzonsporumuza sahip çıkma ve sarılma zamanıdır. Bu vesileyle, başta kulübümüzün kurulmasında büyük emeği olan kurucularımızı ayrıca başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik kadrolarımızı, futbolcularımızı saygıyla selamlıyorum. Hayatta olmayanlara, Trabzonspor yolunda bu dünyadan göçüp giden taraftalarımıza da rahmet diliyorum. Yaşasın Trabzonspor!” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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