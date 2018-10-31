Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon’un 3-4 yıl sonra tüm liglere damgasını vuracak seviyeye geleceğini söyledi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’unda deplasmanda Bursaspor karşısında tur atlayan 1461 Trabzon ile Antalyaspor’a penaltı atışları sonrası elenen Yomraspor’u tebrik ederek, altyapı vurgusunda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzon’un 3-4 yıl içerisinde tüm liglere damga vuracak seviyeye geleceğine inandığını belirten Ağaoğlu, “Geldiğimiz günden beri altyapı, 1461 dememizin sebebi umarım ki çok daha iyi anlaşılmıştır. 6 profesyonel, 100’e yakın amatör futbol takımı olan bu şehir, çok değil en fazla 3-4 sene sonra tüm liglere damgasını vuracak seviyeye gelecek. Bir kez daha tebrikler 1461 Trabzon, tebrikler Yomraspor” ifadelerine yer verdi.