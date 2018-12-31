Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni sene sebebiyle yapmış olduğu yazılı açıklamada, özlenen oyun ve duruşu sergileyen bir ekiplerinin olduğunu belirterek, “Bunun tadını çıkardığımız ve ödülünü aldığımız bir sene diliyorum” dedi.



Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi web sitesinde yer alan açıklamasında 2019 senesinin ülkeye ve bütün insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dileyerek, yeni senenin Trabzonspor taraftarlarının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni bir başlangıç olmasını temenni etti. kötümserliğe kapılmadan yol alacaklarını kaydeden Ağaoğlu, “Gücümüze inanarak ve hiçbir şartta kötümserliğe kapılmadan yol alacağız. Bizler Trabzonsporumuzu her daima ileriye taşımanın heyecanı ve çabayı içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve ödülünü aldığımız bir sene diliyorum. bizzat ben, bordo-mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin bağlantı ve elinden doğacak başarılarla dolu bir yılın bizleri beklediğine bütün kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

“TRABZONSPOR KURTULUŞ MÜCADELESİ VERMEKTEDİR”

Yeni senenin da ekonomik olarak darboğazın pençesinde geçeceğini ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Yönetim olarak geride bıraktığımız sene olduğu gibi bu sene de ekonomik darboğazın pençesinde geçecek. Taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurmalarını önemle rica ediyorum. Trabzonsporumuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. tekrar daha kuvvetli bir biçimde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Bizler bu tarz şeyleri yaparken büyük camiamızın bizimle beraber yan yana durması, bugüne dek yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Biz biriz, biz Trabzonsporuz. Yeni senede da temel amaçlarımız olan açıklık ve berraklıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, yeni sponsorluklar yaratarak kulübümüz için var gücümüzle çalışıyor olacağız. Şahsım ve yönetim kurulum adına, Bordo-Mavi formayı terleten bütün sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılı, Trabzonspor camiasına, taraftarlarımıza, ülkemize ve bütün insanlığa barış, huzur ve refah getirsin.”