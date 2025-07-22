Haberde Türk istihbaratının her defasında devreye girerek saldırıları önlediği iddia ediliyor. Şam yönetimi ise bu haberleri kesin bir dille yalanladı.

Suriye geçici lideri Ahmed Şara, İsrail medyasının gündemine oturdu. Ülkenin saygın gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un özel haberine göre Şara, yedi ay içinde üç kez suikast girişiminden sağ kurtuldu. Haberde, her olayda Türk istihbarat birimlerinin erken müdahalesiyle saldırıların engellendiği belirtildi.

İddiaya göre ilk girişim mart ayında Şam’da yaşandı. Ahmed Şara’nın bulunduğu konvoya yönelik saldırı planı, çevrede görevli Türk destekli unsurlar tarafından fark edilerek son anda önlendi. İkinci olay Dera’da gerçekleşti. Burada ise konvoy rotası şüpheli bir hareketlilik fark edilince değiştirildi. Son olarak Şam’da düzenlenmek istenen üçüncü saldırının “ölümcül olabileceği” ancak zamanında yapılan bir müdahaleyle önüne geçildiği öne sürüldü.

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise, ABD’nin bölge temsilcisinin Şara’ya yönelik tehditlerin arttığı yönündeki uyarısı ve bu nedenle güvenlikte Türk istihbaratına duyulan güvenin vurgulanması oldu.

Suriye Haber Ajansı Yalanladı!

Ancak Suriye resmi haber ajansı SANA, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, “Böyle bir saldırı yaşanmamıştır, haber tamamen hayal ürünüdür” ifadelerine yer verildi. Bilgi Bakanlığı kaynakları da suikast girişimi ve istihbarat müdahalesi iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Şara’nın geçmişte Türk istihbaratına yakınlığı olduğu, muhalif yapılarla ilişki kurduğu bilinse de, taraflar arasında güncel bir güvenlik işbirliğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

İddialar, Suriye iç politikasında Şara’nın artan etkisi ve bölgesel dengelerde Türkiye’nin rolü açısından dikkat çekici bulunuyor. Ancak olayların doğruluğu henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilmiş değil.