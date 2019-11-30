Yazının birinci bölümünde, gözünüz aydın olsun yeni bir fon kuruluyor adı Esnaf Ahilik Sandığı. Ekonomik koşullar ortada iken yeni bir yük mü olacak demiştim. Yürürlükte olan asgari ücret üzerinden hesaplayarak yaklaşık olarak nasıl bir ek yük ortaya çıkıyor, buna bakalım şimdi de.

SANDIKTA AYDA NE KADAR YAKLAŞIK

FON BİRİKECEKTİR

SGK aylık sigortalılar bülteninde EKİM-2019 ayı sonu itibariyle aktif sigortalılık sayısı 1.816.182 kişidir.5510 sayılı kanuna göre primlerini düzenli ödeyenlere %5 aylık indirim prim ödeme indirimi yapılmaktadır. Buna göre SGK’ da, Bağ-Kur’lu sayısı ile düzenli ödeyenlerin (düzenli prim ödeyen aylık asgari ücret üzerinden(fazla gelir beyan edip ödeyenler daha fazla ödeyecektir) yaptığını kabul edersek 2019 yılında 754,61 TL, düzensiz ödediğini kabul edersek- ki bu ekonomik şartlarda çoğunluk bu primleri aksatmaktadır 882,65 TL olarak ödemektedir. Bu tutarları %2 fazlası ise düzenli ödeyenlerde 15,10 TL, Düzensiz ödeyenlerde ise 17,66 TL olacaktır. Yıllık 181,20 TL düzenli, 211,92 TL düzensiz ödemlerde ek yük gelecektir.

Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının (2019 yılında alt sınır 85,28*2=170,56 TL’den fazla olamaz.2020 yılında bu tutar yeniden belirlenecek ) iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz.

Bu veriler doğru olarak kabul edip EKİM -2019 ayında bu sandığa prim ödemesi yapılmış olsaydı, ayda ödemlerin hepsi düzenli ödeme olduğu kabul edilirse 27.424,348,20 TL. Aylık. Düzensiz prim ödemesi olsaydı 32.073,774,12 TL aylık fon birikecekti. Bu tutarları 12 ay ile çarptığımızda yıllık bir fon oluşacaktır. Bu tutarın bankada ya da diğer yatırım araçlarında değerlendirildiğinde getirisi ile, %1 lik devlet katkısı ise bu hesaplama içerisinde yoktur. Bu kadar birikmiş bir tutar her kesimin dikkatini çekecek ve başka amaçlar için kullanımının bir yolunu bulmaya çalışılabilecektir.

Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir.

HANGİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİĞİNDE

YARARLANABİLECEKTİR

Öyle kolay da değil bu fondan yararlanmak. Kanunda belirtilen koşulları sağlamak gerekmektedir. Ahilik Sandığı’ndan da belirli şartları yerine getirenlere ödeme yapılacaktır. Buna göre, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son 3 yıl içinde;

• 600 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödemiş olanlara 180 gün,

• 900 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödemiş olanlara 240 gün,

• 1080 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir.

İşsizlik sigortası fonunda hep eleştiri konusu yapılan, yararlanma koşulları burada aynen uygulanmaktadır. Bu koşullar nedeniyle fondan yaralanacak olanların sayısının sınırlı olacağı şimdiden söylenebilir.

Aynı açmalarla işçiler için kurulan İşsizlik fonundan yapılan ödemlerde ve kanunun amaçları arasında sayılmayan kaynaklara çeşitli ödemeler yapılmıştır. İşsizden çok işverenin ve kamu bankalarının açıklarını kapatmak üzere kullanılmıştır. Basına yansıyan “2002-2019 “ yılları arasında İşsizlik Fonu’ndan işsizlik ödeneğine harcanan miktar toplam 28 milyar TL iken sadece 2018 yılında 11 milyar TL teşvik ve destek verilmiş ve 12 milyar TL’de kamu bankalarına sermaye olarak aktarılmıştır. Yine GAP idaresine fondan 2012 yılında verilen 11,5 milyar TL’lik borç tahsil edilememiştir. Fon denilince bu ülkede yaşayan insanların hafızasında çok da iyi şeyler canlanmamaktadır. Umarım bu fonda biriken tutarlar gerçek ihtiyaç sahiplerine kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda harcanır.

Ahilik fonunda biriken paranın, umarım bu ekonomik durgunluk döneminde çok kıt kaynaklarla ödemesini yapan bağımız çalışanların zor zamanlarında yaralarına melhem olur, bir rahatlama olanağı sağlar.