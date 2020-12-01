Ahırı yanan aileye büyükbaş ve yem desteği

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’nin Bünyan ilçesinde geçen 25 Kasım’da ahırı yanan ve 9 büyükbaş hayvanı telef olan Sayım Demir’e, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce 2 inek, 6 buzağı, 13 ton yem desteği verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aileyle telefonda görüntülü görüşerek, “Devletimiz tüm gücü ile ihtiyaç sahibi ailelerinin yanında” dedi.

İlçede Kahveci mahallesinde oturan Sayım Demir’in evinin arkasındaki ahırda bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılmaz hale geldi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yangında hayvanları telef olan ve ahırı yanan aileyi ziyaret etti. Aileye 2 gebe inek, 6 buzağı, 12 ton kaba yem, 1 ton besi yemi hediye edildi. Belediye Başkanı Altun, aileye ahır yapma sözü verdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de aileyle telefonda görüntülü görüşerek, “Yaşanan yangından dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ve Bakanlığımız tüm imkanları ile yanınızda. Ekilmedik bir toprak bırakmayın. 25 dekar araziyi hiç boş bırakmayın. Çünkü Cumhurbaşkanımız ‘ekilmedik bir tek arazi bırakmayın’ demişti. Hayvancılığın yanında günlük yem ihtiyacı da bu şekilde giderilmiş olacak” dedi.

DEVLETİN ŞEFKATİNİ GÖSTERDİK

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise “Ailemizin mağduriyetini gidermek için bakanlık olarak refleks gösterdik. Zehra Teyzemizin gözyaşları karşısında elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Torunu Yağız’ın tutkunu olduğu yoğurttan uzak kalmamasını istedik. Kayseri’nin dinamikleri ve kamunun gücünü kullanarak ailemize sahip çıktık. Devletimizin şefkatini göstermiş olduk. İki gün içerisinde vatandaşımızın kaybettiklerinden daha fazla miktarda kaba yem, yonca ve hayvan ihtiyacını giderdik. Kurumumuza ait araçlarla ürünleri getirdik, aileye teslim ettik” diye konuştu.

Ahırı yanan Sayım Demir de yangında hayvanlarının telef olduğunu anlatarak, “Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza teşekkür ederim. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı” diye konuştu.

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