Ahırda tabancayla vurulan belediye işçisi toprağa verildi (2)

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YAKALANIP, TUTUKLANDI

Iğdır’ın Aralık ilçesinde, yaptırdığı ahırda tabancayla başından vurularak öldürülen belediye işçisi Sinan Nedret’in (43) katil zanlısı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tugay Durak (46), kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​OLAY YERİ İNCELEMESİNİ TAKİP ETMİŞ

Evli olan Tugay Durak’ın, arkadaşı Sinan Nedret’i iddiaya göre, kadın meselesi yüzünden öldürdüğü öğrenildi. Durak, cinayeti işlediği Nedret’e ait tabancayı da su kanalına attığı ve sabah olay yerine gelerek polisin yaptığı olay yeri incelemesini de meraklı vatandaşlarla birlikte izlendiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 Aralık 2022 günü saat: 00:05 sıralarında Aralık ilçesinde meydana gelen ‘Ateşli Silahla Kasten Adam Öldürme’ olayıyla ilgili olarak maktul Sinan Nedret’in başından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılmış, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın Tugay Durak olduğu incelenen kamera görüntüleri ve elde edilen deliller ile tespit edilmiş şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan şüpheli 7 Aralık 2022 günü intikal ettirildiği adli mercilerce tutuklanarak Iğdır S tipi cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

(DHA)