Ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan TIR’ın, facianın hemen öncesi trafikte seyir halindeyken, bir fabrikada işçi olarak çalışan Ramazan Demircan (30) tarafından cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri ortaya çıktı. Demircan’ın, “TIR’ın freninin patladığını tahmin ediyorum. Dörtlülerini de yaktı. Roket gibi gidiyor” dediği anlar görüntülere yansıdı.