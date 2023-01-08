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ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş öldü.

Bugün sabaha karşı ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Pazar Mahallesi’nde Rıdvan Karagöz’e ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvan öldü. Yangın sonrası Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar olay yerine giderek incelemelerde bulundu. (DHA)

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