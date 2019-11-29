Uzun zamandır ekonomide yaşanan ve her kesim tarafından hissedilen kötü gidişata ilişkin, 26.11.2019 tarihli AKP grubunda il defa başka bir şey oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ilk defa ülkenin ekonomisinin gidişatı hakkında yeni bir şey söyledi. Şimdiye kadar Ülke ekonomisinin hep iyi olduğunu ifade ediyordu, bu durumu çekmeyenler bizi kıskanıyor diyordu.

Ama artık bu yük taşınamaz hale geldi ki, ilk defa ekonomik krize denk gelecek sözler söyleyerek, ekonomi toparlanıyor diye gruba ve asıl olarak da ekonomik açmaz nedeniyle yaşamlarında acısını çeken halk kulaklarıyla ekonominin durumunu ilk elden duymuş oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı kendi birinci ağızdan söyleyince ekonominin de gidişatının kötü olduğu resmiyet kazanmış oldu. Veriler o kadar iç açıcı olmasa da kısmi bir toparlanmanın olduğu TÜİK verilerinde gözükmekte. Ancak bu durum gerekli ve yeterli önlemler alınmaz ise daha ne kadar gider bilinemez.

EKONOMİ BU KADAR KÖTÜYE GİDERKEN KENDİ ADINA ÇALIŞANLARA YENİ BİR YÜK MÜ GELTİRİLDİ?

Bir tarafta kötü giden bir ekonomi varken, esnaf siftah yapamaz iken, serbest çalışan iş bulamaz, bulduğu işten emeğinin karşılığını alamazken yeni bir fon kuruluşu yapıldı. Adı, Esnaf Ahilik Sandığı. Adı ne kadar cezb edici değil mi? Anadolu da bizim analarımız sakındıkları, kıymetli eşyalarını sandıklara kor bunları korur ve biriktirirdi. Zor zamanlarda kullanmak için. Ancak bu öyle bir sandık değil. Bu basbayağı bildiğimiz anıları, çalışanların hafızalarında pek de iyi bir yer etmiş olmayan bir FON uygulaması.

Bu düzenleme kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihte (01.01.2020), faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacaklardır.

Ülkemizde, fon kavramı yeni değil. Değişik zamanlarda çeşitli hükümetler fonlar kurmuş ve fona katkı sağlayanların zor zamanlarda kaldıklarında ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulduğu ilgili taraflara ifade edilmiştir. Bir kaçını hatırlamak gerekirse Toplu Konut Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik fonu vb. olmak üzere kamu kesimi dengesi içerisinde kurulan yaklaşık 13 adet fon kurulmuştur. En son kurulan ise Varlık Fondur. Devletin elinde kalan satılmamış veya halka bir kısmı açılmış, çoğunluğu ve/veya altın hisselerin kullanımı devletin uhdesinde kalmış kıymetli işletmeler.

Peki, nedir bu sandık işi. İşyerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla, oluşturulduğu kanunda belirtilmektedir. 5510 sayılı SGK( Sosyal Güvenlik Kanunu) 4/b maddesinde kendi adına çalışanların SGK ‘ya, sağlık ve emeklilik için BAĞ-KUR primi denilen bir ödeme yapmaktadırlar. Bu primle hasta olduklarında hastaneye giderler, emeklilik koşullarını sağladıklarında ise emekli maaşı olarak her ay, aylık olarak alırlar.

Bu düzenlemeyle kurulan Esnaf Ahilik Sandığı kimleri kapsayacaktır. Beli başlı olarak 5510 sayılı kanunda 4/b sigortalısı olarak kabul edilen; kendi adına bağımsız çalışan doktor, mali müşavir, avukat gibi serbest meslek erbabı çalışanlar, şirket ortakları, bakkal, manav, mobilyacı gibi esnaf ve ticaret erbabı, esnaf ahilik sandığı sigortalısı olarak ahilik sandığına prim ödeyeceklerdir.

Bu kanundan muaf olan kesimler var mı? Evet. 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar, 10.7.1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar bu kanunun kapsamında olmayan sigortalılar olarak sayılmışlardır.

SGK 5510 sayılı kanunun 4/b maddesinde sınıflandırma yaparken yukarıdakilerin dışında isteğe bağlı olarak Bağ-Kur Primi ödeyen bir kesimde bulunmaktadır. Bunların fona her hangi bir katkı payı ödemesi hakkında bir düzenleme yapmamıştır. Bu yasal boşluk olarak durmaktadır. Bunu SGK ‘nın uygulamanın nasıl olacağı kanun yürürlüğe girdiğinde hep birlikte göreceğiz.

Şimdi sıkı durun, işte bu primlerin üzerine %2 lik bir katkı payı daha ödeyecekler. Bu ne olacak, bu kurulan sandık(fon yönetimi) tarafından yönetilecek. Yani devlet bağımsız çalışanlarına bir taraftan diyor ki siz iyi bir işletmeci, iyi bir Avukat, iyi bir Doktor, iyi bir Mali Müşavir veya şirket ortağı veya yöneticisi olabilirsiniz ama tasarruf etmeyi bilmiyorsunuz onun için bunu devlet olarak ben yapacağım.