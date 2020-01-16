Şöyle yemyeşil çevrede geçen bir kanal kenarında bahçeli bir evim olsa. Otursam, keyifle içsem çayımı… Geçenleri seyretsem sevgiyle, mutlulukla…

Her geçenden kazansam, para dolsa ceplerim, işsizlere iş versem, ekmek götürse evlerine. Her geçenden halkıma gelir getirse, cebine para girse… İçme suları aksa temizce, doğa canlansa temiz havayla, deprem riski olmasa rahatça yaşasam. Endişem olmasa gelecekten… Öyle hayaller kursam, huzur ve sağlıktan yana…

Mutluluk düşleri kurduran manzaralar olsa, eşi dostu herkesi germeyen bir ortam olsa… Ne hayaller ne düşler bizi güzellikten yana, yalansız talansız günlerde yaşatsa… Yol, su ve elektrikte bizi yolsuz, susuz ve elektriksiz bırakmasa… Ne güzel istekler, dilekler değil mi?

Kanal manzaralı evi bir güneş aydınlatıyor, ısıtıyor. Derken, etraf birden kararıyor. Rüya kâbusa dönüyor. Komşularım ve benim kanal manzaralı yerim, işgal ediliyor ve beni beş kilometre uzakta boş bir araziye götürüyorlar ve “Buraya kendin, kendi paranla yeniden ev yap.”

“Eski evim?”

“Onu unut!”

Yabancılar, kanal çevresini işgal ediyor ve gökdelenler etrafı sarıyor. Kanal, gökdelenlerden görünmüyor. Ben, kanalın yakınına dahi yaklaşamıyorum. Seyredemediğim kanala mı yanayım, evimin elimden yabancılara gidişine mi yanayım? Üstüne üstlük cebime ve milletime gelir getirecekken olay tersine dönüp, cebimden ve milletimden; her yıl seyredemediğim, geçemediğim, oturamadığım, yabancıların zevki sefa içinde kanal manzaralı yaşaması için bir de üstüne üstlük para istense masraf için… Olur mu, olur… Artık siz tahmin edin. Dimyata pirince giderken, eldeki bulgurdan olmak gibi mi? Evdeki hesap çarşıya uymadığından mı? Yoksa, saf yerine konulup; dediğim dedik, çaldığım düdük hesabıyla mı? Bilemedim…

Bir uyanıyorum ter içinde, meğerse kâbus takip etmiş tatlı rüyamı, yüreğime çöken karabasan gibi… Uyandırdı beni diyorum, ama hala o kanalın, kanal cazibesine kapılarak orada yaşayacağım hayaliyle kendimi kandırmaya çalışıyorum. Olmayan kanalda, olmayan evimde, olmayan paramla; olmayacak düşlere yatmak bu olsa gerek… Gerçek olmayacak düşlere yatıp, olmayacak duaya da “AMİN” demek gibi bir şey de bu olsa gerek. Ne söylersek söyleyelim, düşler ve gerçekler arasında her zaman uçurumlar vardır. Zenginler sefasını sürer, fakirlerde boş çenesini yorar…

AH! KANAL MANZARALI BİR GÖKDELENİM OLSA… OLMADI MÜSTAKİL KÜÇÜK BİR EVİM OLSA… O DA OLMAZSA KÜÇÜK BİR BARAKAM OLSA… YAŞADIM VALLA BE!

Hayaller ve düşler güzel olduğu kadar, gerçek olsaydı; hayal ve düşler olur muydu? Neyse, bizde işte öylesine bir hayal kurduk; İstedik ki, deniz manzaralı evimiz olsun, her geçenden para vermeyip, paralar gelsin, deremiz, kanalımız bizi ihya etsin. Her isteyen kanallarda gezsin, yakınlarına ağaçlar diksin, kuşlar üzerinde özgürce uçsun. Biraz fazla uçmaya başladık galiba hayallerle… İnelim yavaşça aşağıya…

Aman yanlış anlamayın, biz bir hayale dalıp, yazdık öylesine bir hikâye. Hani, bazen lafın gelişine söyleriz ya, işte onun gibi bizde söyleyelim öylesine…

BİR EV BANA, BİR EV SİZE… NEREDE?

Mesela yani…