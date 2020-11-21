Ah fakir,vah fakir!

Her bela fakire geliyor. Corona’da aynı.Fakirler test parası bulamıyor. Devlet hastaneleri her gidene test yapmıyorlar. Özel hastaneler ne kadar para alıyor.Belli değil. Tutturabildiklerine fiyat çekiyorlar.Vay fakirin haline.

Corona yüzünden genelevler kapandı.

Çalışan seks işçilerinin durumu nasıl?

Hepsi aç.

Çünkü hepsi toplum tarafından dışlanmış.

Devletde unutmuş onları.

Hepsi kapı dışarı.

Onların vay haline.



Mesleğe polis adliye muhabiri olarak başladığım için seks işçilerini tanıdım.

Çoğu fakir kızıdır.

Aileleri tarafından dışlanmışlardır.

Sokağa bırakılmıştır.

Seks patronlarının adamları tarafından tezgaha düşürülür.

Emniyetten bunlara seks karnesi çıkartılır.

Genelevlerde çalışmaya başlarlar.

Seks işçilerine birer dost bulurlar.

Sözüm ona kurtaracaklardır bu hayattan.

Paralarını yerler.

Vay seks işçilerinin haline.

Corona geldi hepsi sokakta.

Patronlar unuttu.

Dostları da.

Seks işçisi bir kadın haykırıyor:

“Aç kalmamak için devlet izni ile iğrene iğrene erkeklerin altına yatıyordum.

Vergi de alıyordunuz benden.

Unutmayın bizi.”