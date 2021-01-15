Ağzı parçalanmış olarak bulunup, tedavi ettirilen yavru kediye yuva aranıyor

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ’de, torpil ya da maytap benzeri bir patlayıcı nedeniyle ağzı parçalanan yavru kedi 3 haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sokak kedilerine besleyen fark ettiği yavru kediyi tedavi ettiren Gülcan Dursun ‘Magic’ ismini verdiği kediye yuva aradıklarını söyledi.

Kurtuluş’ta, sokakta kedileri besleyen yapan hayvansever Gülcan Dursun, yaklaşık 3 hafta önce yine kedileri beslediği sırada bir yavru kedinin bıraktığı mamaya dokunmadığını fark etti. Daha sonrasında yaptığı beslemelerde de mama yememesi üzerine meraklanan Dursun, dikkatlice baktığında yavru kedinin ağzında yara olduğunu gördü. Yaranın enfeksiyondan kaynaklanmış olabileceğini düşünen Dursun, kediyi, tedavi ettirmek amacıyla veterinere götürmek istedi. İnsanlardan kaçan kedinin peşinden günlerce koşan Gülcan Dursun, 4 gün sonunda yakalayarak veterinere götürdü. Dursun, veterinerde, enfeksiyon zannettiği yaraya torpil ya da maytap benzeri bir patlayıcının neden olduğunu öğrendi.

ENFEKSİYON ZANNETTİ, PATLAYICI KAYNAKLI YARA ÇIKTI

Hayvansever Gülcan Dursun, “Bu yavruyu beslemede gördüm. Kaç kare mama verdiysem yiyemediğini gördüm. 4 gün sonra anladım ki; mama yiyemiyor çünkü ağzında bir şey var. Ben geldiğim anda çok tedirgindi, aç olduğu halde hemen kaçıyordu. Ondan sonra ağzında bir sıkıntı olduğunu gördüm. Normal bir şey zannettim, enfeksiyon gibi bir şey. Kedi bana doğru döndüğünde anladık ki ağzının yarısı yok. Ne olduğunu tam anlayamadım. 4 gün hem sabah hem akşam beslemede bu küçüğü yakalamaya çalıştım. Hatta veteriner hekimi aradım, ‘Bana yardımcı olur musun’ diye. Bir türlü beceremedim. Sonra ablamla birlikte, 4 gün sonrasında başardık. Küçüğü yakalayabildik, veterinere getirdim. Veteriner hekim bana ‘Bu bir hastalık gibi görünmüyor. Yanığı var’ dedi. Zaten ağzının yarısı olmadığı için hemen sonra tedaviye aldık. Yanık olduğunu tespit ettik. Ameliyat oldu. Şu an çok korkak, travmalı bir kedi ” diye konuştu.

‘Magic’ ismini verdiği yavru kediye zarar veren kişiyi tespit ettiği takdirde şikayetçi olacağını ifade eden Dursun, “Maytap yanında mı ya da ağzına aldığında mı patladı bilemiyorum. Oradaki kedi evleri de öne çekilmişti. Bir şeyler olmuş ama orada kamera olmadığı için tam olarak bilemiyoruz. Yoksa ben şikayetçi olacaktım. Kim böyle bir vahşice şey yapabiliyorsa, kesinlikle yasal yollara başvuracaktım. Maalesef kim olduğunu bilmiyoruz. Bu ilk değil; daha önce zehirleme olayı da oldu” dedi.

KEDİYE YENİ YUVAR ARIYOR

Evde bakıma muhtaç 5 kedi beslediğini söyleyen Gülcan Dursun, ‘Magic’i sahiplendirmek istediğini belirterek “Bu kedinin yaşaması gerçekten mucize. Gerçekten güzel bir aile, sabırlı bir aile bu kediyi sahiplenirse çok sevinirim. Ama sabırlı olması gerekiyor. Gerçekten güzel bir kedi. Hayata sıkı sıkı tutundu” şeklinde konuştu.

KEDİ 4 GÜN BOYUNCA BURNUNDAN BESLENDİ

Yaklaşık 3 hafta önce ağzı parçalanmış olarak getirildiği veterinerde tedavi edilerek hayata döndürülen Magic’in tedavisini yapan Veteriner Hekim Kaan Ertuğrul ise tedavi sürecini şu şekilde anlattı:

Kliniğimize geldiğinde ağız çevresinde, yanaklara kadar uzanan derin doku kaybı vardı. Derin bir inceleme sonucunda yanık kaynaklı olduğunu tespit ettik. Büyük bir ihtimal torpil, maytap tarzı o patlayıcı maddeleri korkutmak amaçlı ya da oyun amaçlı attılar. Ağzına aldı ya da yakınında patlama oldu muhtemelen. Çok derin bir doku kaybı vardı, hatta ağzının içinde vardı. Ağzının içinde kurtçuklar ve parazitsel oluşumlar vardı. Biz bu çürümüş dokuları temizledik. Peru balsamı denilen özel bir formül ile her gün sabah-akşam olmak üzere bir hafta olmak üzere özellikle kurtçukları, parazitsel oluşumları ve çürümüş yerleri temizliyor ve doku oluşumunu hızlandırıyor. Daha sonrasında ise antibiyotik, vitamin tarzı ilaçlarla devam ettik.

Kedi bize ilk geldiğinde, ağzından dahi besleyemedik, o kadar kötü durumdaydı. Burundan sonda ile 4 gün boyunca besledik. Daha sonra ağızdan beslemeye devam ettik. Şimdiki hali ilk geldiğine göre bir mucize, müthiş bir hale geldi. Kendi mamasını yiyebiliyor.

HAYVANLARA RAHATSIZLIK VERMEYİN

Hayvanların da yaşam hakkı olduğunun altını çizen Ertuğrul, “Bunlar bizim canlarımız, Allah’ın sessiz kulları. Bunlara da duyarlı olalım. Onların da bizim kadar dünyada yaşama hakları var. Buna elimizden geldiği kadar saygı gösterelim. Hanımefendi gibi hayvanlara yardım eden insanlar çok. Eğer yardım etmeyecekseniz de karışmayın. Bırakın, zaten yardım edenler var. Rahatsızlık vermeyin en azından” diye konuştu.

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