Ağzı çelik tel ile bağlı eşek kurtarıldı (2)

EŞEĞİ ÖLÜMDEN KURTARAN TUNAY KURT: BU İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY

Kızı Eylül Kurt’un kar yağışını seyretme için dışarı çıktığında eşeği gördüğünü söyleyen Tunay Kurt, “Biz de kızımla birlikte kar izlemek için köye gitmiştik. Kızımda kar yağışını seyretmek için dışarı çıktı. Eşek kapıya gelmiş. Kızımda görmüş eşeği yolda. Sevmek için yanına giderken burnunun bağlı olduğunu görmüş ve hemen bana haber verdi. Ben de gidip yakalamaya çalıştım. Köpekler de hayvanı kovalamışlar. Önünü keserek kızımla birlikte yakaladık hayvanı. Hemen burnundaki teli çıkartmaya çalıştık. Teli öyle bir sıkmışlar ki etinin içine kadar girmiş. Biraz çabalayarak teli çıkarttık. Sonra gördük ki hayvanın çenesi kilitlenmiş. Bizde masaj yaparak çenesini açtık. Daha sonra da yem ve su vererek hayvanı tekrar saldık. Belki bir sahibi vardır diye tekrar bıraktık. 2-3 gün evin oralarda gezdi ancak daha sonra kayboldu tekrar” dedi.

Bir hayvana ne olursa olsun böyle bir kötülük yapılmayacağını dile getiren Kurt, “Ben de gördüğüm an tek derdim bir an önce hayvanı kurtarıp, çenesini açıp karnını doyurup sokağa salmaktı. Ben de ilk görünce çok şaşırdım. Ben de avcıyım dağlarda geziyorum ama daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bu vahşet başka bir şey değil. Bunu yapan insan değil, insan böyle bir şey yapamaz. Hayvan en az 3-4 gün öyle bağlı kalmış, tel yara yapmış, hatta çenesi kilitli kalmış. Çenesini açmak için yarım saat masaj yaptım. Bu insanlık dışı bir şey. Dedemin bir lafı vardır ‘Hayvan sevmeyende insan sevgisi olmaz’ der. Bunu yapan da içinde sevgi olamayan bir insan” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI