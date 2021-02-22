Ağrılı dağcılar Bubi Dağı’na tırmandı

AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağcılık İl Temsilciliğinin düzenlediği tırmanışa katılanlar deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Bubi Dağı’na kış tırmanışı yaptı.

Bubi Dağı tırmanışına Dağcılık Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile birlikte 8 sporcu katıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu etapları geçen dağcılar, 4 saatte 2 bin 450 rakımlı Bubi Dağı’nın zirvesine çıktılar. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Bubi Dağı’na tırmanış etkinliğini yapan İl Temsilcisi Arslan ile dağcılar, 6 saatin sonunda Bubi Dağı’ndan indiler.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Bubi Dağı’nın zirvesine çıkan 9 sporcu ve Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu zirvede bayrak açarak zirve tırmanışında İstiklal Marşı okudular. Tırmanışı tamamlayan dağcılar, 2 saatte il merkezine dönüş yaptılar.

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