Ağrı’daki ‘sahte gelin’ operasyonunda 6 tutuklama

Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA)- ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve tamamen buzdan yapılan, 'Cumhuriyet, Çocuk ve...