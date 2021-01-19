Ağrı’da yoğun kar yağışı; araçlar görünmez oldu, insanlar yürümekte zorlandı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 442 köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 35 santime ulaşırken, araçlar kara gömüldü. Yoğun kar yağışı nedeniye vatandaşlar yürümekte bile zorlandı.

Ağrı’da, son iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışından dolayı 442 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, şehir merkezinde ise kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu. Şehir merkezinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi. Sokağa çıkanlar ise yürümekte bile güçlük çekti. Birçok esnaf ve vatandaş, kapılarının önünde biriken kar yığınlarını kürekle temizleyerek belediye ekiplerine yardım etti. Karla kaplı yollarda ilerleyemen sürücüler ise zincir takmak zorunda kaldı.

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