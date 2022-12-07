Ağrı’da sopalı ‘borç’ kavgası: 4 yaralı

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- AĞRI’da, borç- alacak meselesinden 2 grup arasında çıkan, sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Bu sırada tabancayla havaya birkaç el ateş edildi. Tartışma, kısa sürede sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sopa darbeleriyle yaralanan 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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