Ağrı’da, kardan kapanan 102 köy yolu açıldı

Kırışıklık ve sarkma tedavisinde geliştirilen son yöntem Endopeel. Endopeel ile özellikle yüz ve boyun olmak üzere vücudun pek çok yerinde kırışıklık ve sarkmaları hızla ortadan kalkabiliyor. Dr. Mesut Ayyıldız, Endopeel hakkında bilgiler verdi. Endopeel nedir, Endopeel kimler yaptırabilir merak ediyorsanız, detaylar haberimizde.