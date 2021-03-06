Ağrı’da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara çıktı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Ağrı’da kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşlar hafta sonu cadde ve sokakları doldurdu. Kentte, Küpkıran Kayak Merkezi’nde de son ayların en yoğun günleri yaşanıyor.

Koronavirüs risk haritasında ‘düşük risk’ grubunda mavi renkte yer alan Ağrı’da sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Bazı ve vatandaşlar ise Küpkıran Kayak Merkezi’ne gitti. Özellikle kalabalığın yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını sürdüren denetim ekipleri, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

Kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilerek Küpkıran Kayak Merkezine gelen Esra Yılmaz, “Niğde’den Ağrı’ya kardeşimi ziyaret etmek için geldim. Bugün hava çok güzeldi. Biz de sokağa çıkma yasağının kalkmasını fırsat bilerek buraya geldik. Uzun zaman sonra oldukça güzel oldu. Çok keyifli vakit geçirdik. Uzun zaman sonra gayet güzel eğlendik” dedi.

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