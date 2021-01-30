Ağrı’da filyasyon ekipleri karlı yolları aşıp, aşı yapıyorlar

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI’da filyasyon ekipleri, karlı dağları aşarak 85 yaş üstü vatandaşları aşılıyor.

Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen köy köy gezerek hem koronavirüsle mücadele kapsamında 85 yaş üzeri vatandaşları aşılıyor hem de vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor. Eleşkirt Aydoğdu köyü ile Taşlıçay Geçitveren köyüne ulaşmak için karlı yolları aşan, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla kurtaran sağlık ekipleri, 85 yaş üzeri vatandaşların aşılarını yaptı.

Konuyla ilgili olarak Ağrı Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ve mobil aşı ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına rağmen, kar yağışının yoğun olduğu köylere ulaşarak, erken filyasyonu yerinde yapıyorlar ve 75 yaş üstü evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımız ile 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılarını yapmaya devam ediyorlar” denildi.

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