Ağrı’da cinnet getiren baba, eşi ve çocukları ile kendisini bıçakladı: 5 yaralı – Fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Ağrı’da cinnet getiren baba, eşi ve çocukları ile kendisini bıçakladı: 5 yaralı...
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Ankara’da 3 yavru köpek ölü bulundu
Burak TEKİN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında 3 yavru köpek ölü bulundu. Donarak öldüğü ileri sürülen köpeklerin ölüm nedeni inceleme sonucu belirlenecek. Şehit İsmail...
Bursa’da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da gazeteci Ferruh Varanoğlu (58), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurularak, yaralanan Varanoğlu tedavi altına alınırken, saldırı...
Duvara kömürle resim çizen Cudi’nin en büyük hayali ressam olmak (2)-...
Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'e 5 yıl önce Suriye'den ailesi ile birlikte gelen Cudi Mustafa (12), kağıdı ve boyası olmadığı için yerden topladığı...
Aksaray’da bıçaklı borç- alacak kavgası: 2 yaralı
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, borç- alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfullah Avuçtekin (25)...